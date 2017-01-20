Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Frank Ud - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1080
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor de la idea— rsi, autor del código mq5 — barabashkakvn.
¡Funciona solo en las cuentas con cobertura! Martin, martingale. Duplicación del lote en caso de reducción.
En el comienzo, se abren dos posiciones opuestas con un lote mínimo. Para las posiciones se establecen directamente los niveles "TakeProfit" y "StopLoss".
Una de ellas se convierte en posición con beneficios, y la segunda, naturalmente, en una con pérdidas. La rentable se cierra por TakeProfit, y la que tiene pérdidas, la reforzamos a través de un determinado salto de precio "Step". Si el movimiento continúa en la misma dirección, la aumentamos de nuevo. Tarde o termprano, virará. Cada salto del aumento se realiza mediante la duplicación del lote, por eso el viraje de la última posición con pérdidas por TakeProfit cierra todo con un resultado general positivo. A continuación, comenzamos de nuevo desde el principio, abriendo con un lote mínimo.
Para trabajar con este asesor es necesario tener un depósito inicial suficiente, de otra forma, es posible que no haya recursos suficientes para todos los pasos necesarios.
Resultados de la simulación en el modo "Cada tick basado en ticks reales", EURUSD M30, depósito inicial 100000, periodo de 2016.01.08 a 2016.11.17, sin optimización:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16932
