CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Frank Ud - Experte für den MetaTrader 5

rsi | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
936
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Frank Ud.mq5 (26.59 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee — rsi, Autor des MQL5 Codes — barabashkakvn.

Nur für Hegdekonten! Martin, Martingale. Verdoppelung des Lots beim Drawdown. 

Beim Start werden zwei gegenläufige Positionen mit dem minimalen Lot eröffnet. Für diese Positionen sind bereits TakeProfit und StopLoss Levels gesetzt. 

Eine Position wird gewinnbringend und die zweite verlustbringend. Die gewinnbringende Position wird nach TakeProfit geschlossen, und in einem bestimmeten Takt "Step", verstärkt. Wenn die Bewegung fortsetzt, wieder verstärken. Früher oder später kommt es zu einer Umkehr. Bei jedem Schritt der Verstärkung wird der Lot verdoppelt, deswegen erreicht die letzte verlustbringende Position nach der Umkehr TakeProfit und deckt alles mit einem positiven Ergebnis. Dann fangen wir von vorn an und eröffnen eine Position auch mit dem minimalen Lot.

Für diesen Expert Advisor wird eine ordentliche Einlage benötigt, damit das Geld für alle Schritte ausreicht.  


Die Testergenisse im Modus "Jeder Tick anhand echter Ticks", EURUSD M30, ursprüngliche Einlage 100000, Testperiode von 2016.01.08 bis 2016.11.17, nicht optimiert

Frank Ud Tester


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16932

Positions Info Panel Positions Info Panel

Ein Indikator, realisiert als Panel. Der Indikator zeigt die resultierende Richtung der Position an: die resultierende Lotgröße und einen Pfeil nach oben oder nach unten.

Fractal_RSI Fractal_RSI

Fraktaler Relative Strength Index.

Fractal_RSI_HTF Fractal_RSI_HTF

Der Fractal_RSI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 Exp_AdaptiveCGOscillator_X2

Die Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 Trendfolgestrategie basierend auf den Signalen von zwei AdaptiveCGOscillator Indikatoren.