Autor der Idee — rsi, Autor des MQL5 Codes — barabashkakvn.

Nur für Hegdekonten! Martin, Martingale. Verdoppelung des Lots beim Drawdown.

Beim Start werden zwei gegenläufige Positionen mit dem minimalen Lot eröffnet. Für diese Positionen sind bereits TakeProfit und StopLoss Levels gesetzt.

Eine Position wird gewinnbringend und die zweite verlustbringend. Die gewinnbringende Position wird nach TakeProfit geschlossen, und in einem bestimmeten Takt "Step", verstärkt. Wenn die Bewegung fortsetzt, wieder verstärken. Früher oder später kommt es zu einer Umkehr. Bei jedem Schritt der Verstärkung wird der Lot verdoppelt, deswegen erreicht die letzte verlustbringende Position nach der Umkehr TakeProfit und deckt alles mit einem positiven Ergebnis. Dann fangen wir von vorn an und eröffnen eine Position auch mit dem minimalen Lot.

Für diesen Expert Advisor wird eine ordentliche Einlage benötigt, damit das Geld für alle Schritte ausreicht.





Die Testergenisse im Modus "Jeder Tick anhand echter Ticks", EURUSD M30, ursprüngliche Einlage 100000, Testperiode von 2016.01.08 bis 2016.11.17, nicht optimiert







