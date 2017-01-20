Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Sistema comercial de tendencia Exp_AdaptiveCGOscillator_X2, basado en las señales de dos indicadores AdaptiveCGOscillator. Con el primer indicador se define la dirección de la tendencia lenta según la posición de la línea principal y la línea de señal, y con el segundo indicador se determina el momento de realización de la operación, cuando tiene lugar el cruce o el contacto entre las líneas. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si se han dado dos condiciones.
- Las señales de las tendencias lenta y rápida coinciden;
- Ha cambiado la dirección de la tendencia rápida.
Parámetros de entrada del experto:
//| Parámetros de entrada del indicador del experto |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Control del comercio"; //+============== CONTROL DEL COMERCIO ==============+
input double MM=0.1; //Parte de los recursos financieros del depósito en la operación
input MarginMode MMMode=LOT; //modo de definición del tamaño del lote
input uint StopLoss_=1000; //stop-loss en puntos
input uint TakeProfit_=2000; //take-profit en puntos
input string MustTrade="Permiso para comerciar"; //+============== PERMISO PARA COMERCIAR ==============+
input int Deviation_=10; //desviación máxima del precio en puntos
input bool BuyPosOpen=true; //Permiso para entrar en posición larga
input bool SellPosOpen=true; //Permiso para entrar en posición corta
//+-------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador del filtro |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="PARÁMETROS DE LA TENDENCIA LENTA"; //+============== PARÁMETROS DE LA TENDENCIA ==============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; //1 Periodo del gráfico para la tendencia
input double Alpha=0.07;// coeficiente de promediación del indicador
input uint SignalBar=1; //número de la barra para obtener la señal de entrada
input bool BuyPosClose=true; //Permiso para salir de las posiciones largas según la tendencia
input bool SellPosClose=true; //Permiso para salir de las posiciones cortas según la tendencia
//+-------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador de entrada |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="PARÁMETROS DE ENTRADA"; //+=============== PARÁMETROS DE ENTRADA ===============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //2 Periodo del gráfico para la entrada
input double Alpha_=0.07;// coeficiente de promediación del indicador
input uint SignalBar_=1;//número de la barra para obtener la señal de entrada
input bool BuyPosClose_=false; //Permiso para salir de las posiciones largas según la señal
input bool SellPosClose_=false; //Permiso para salir de las posiciones cortas según la señal
//+-------------------------------------------------+
Las variables de flecha con texto en el código de los parámetros de entrada sirven solo para representar visualmente de forma más clara la ventana de los parámetros de entrada del experto.
Los indicadores AdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF en el experto sirven solo para visualizar de forma más cómoda las tendencias en el simulador de estrategias, y no funcionan en los otros modos de trabajo.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores AdaptiveCGOscillator.ex5, CyclePeriod.ex5 y AdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en 2015 con EURUSD, tendencia lenta en H6, entrada con tendencia rápida en M30:
Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación
