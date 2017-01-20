CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Fractal_RSI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
872
Ranking:
(17)
Publicado:
Fractal_RSI.mq5 (29.27 KB) ver
Fractal_RSI_HTF.mq5 (21.15 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Fractal_RSI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado Fractal_RSI.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Fractal_RSI_HTF

Fig. 1. Indicador Fractal_RSI_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16935

Frank Ud Frank Ud

¡Funciona solo en las cuentas con cobertura! Martin, martingale. Duplicación del lote en caso de reducción.

Positions Info Panel Positions Info Panel

Indicador en forma de panel. Muestra la dirección final de la posición: el tamaño del lote total y una flecha hacia arriba o hacia abajo.

Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 Exp_AdaptiveCGOscillator_X2

Sistema comercial de tendencia Exp_AdaptiveCGOscillator_X2, basado en las señales de dos indicadores AdaptiveCGOscillator.

Exp_Fractal_RSI Exp_Fractal_RSI

El asesor más sencillo de RSI fractal.