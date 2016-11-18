Автор идеи — rsi, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Работа только на hedge-счетах! Мартин, мартингейл. Удвоение лота при просадке.

При старте открываются две противоположные позиции минимальным лотом. Для позиций сразу заданы уровни "TakeProfit" и "StopLoss".

Одна из них становится прибыльной, а вторая, естественно, убыточной. Прибыльная закрывается по TakeProfit, а убыточную, через определенный шаг цены "Step", усиливаем. Если движение продолжается в ту же сторону, опять усиливаем. Рано или поздно будет разворот. Каждый шаг усиления проводится с удвоением лота, поэтому после разворота последняя убыточная позиция по TakeProfit закрывает все с общим положительным результатом. Дальше начинаем сначала, опять открываемся с минимальным лотом.

Для работы с этим советником необходим достаточный исходный депозит, иначе средств на все необходимые шаги может не хватить.





Результат тестирования в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков", EURUSD M30, начальный депозит 100000, период с 2016.01.08 по 2016.11.17, оптимизация не проводилась:







