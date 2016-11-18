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Frank Ud - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — rsi, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Работа только на hedge-счетах! Мартин, мартингейл. Удвоение лота при просадке.
При старте открываются две противоположные позиции минимальным лотом. Для позиций сразу заданы уровни "TakeProfit" и "StopLoss".
Одна из них становится прибыльной, а вторая, естественно, убыточной. Прибыльная закрывается по TakeProfit, а убыточную, через определенный шаг цены "Step", усиливаем. Если движение продолжается в ту же сторону, опять усиливаем. Рано или поздно будет разворот. Каждый шаг усиления проводится с удвоением лота, поэтому после разворота последняя убыточная позиция по TakeProfit закрывает все с общим положительным результатом. Дальше начинаем сначала, опять открываемся с минимальным лотом.
Для работы с этим советником необходим достаточный исходный депозит, иначе средств на все необходимые шаги может не хватить.
Результат тестирования в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков", EURUSD M30, начальный депозит 100000, период с 2016.01.08 по 2016.11.17, оптимизация не проводилась:
Реал-тайм индикатор, предназначенный для скальперской торговли на ФОРТС.Fractal_WPR
Фрактальный Larry Williams' Percent Range.
Пересечение двух iMA, MA. Используется индикатор iATR.iBarShift_MT5
Вариант функции iBarShift для MetaTrader 5, принимает параметр типа datetime — время открытия бара, индекс которого нужно узнать.