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Frank Ud - эксперт для MetaTrader 5

rsi | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3186
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи — rsi, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Работа только на hedge-счетах! Мартин, мартингейл. Удвоение лота при просадке. 

При старте открываются две противоположные позиции минимальным лотом. Для позиций сразу заданы уровни "TakeProfit" и "StopLoss". 

Одна из них становится прибыльной, а вторая, естественно, убыточной. Прибыльная закрывается по TakeProfit, а убыточную, через определенный шаг цены "Step", усиливаем. Если движение продолжается в ту же сторону, опять усиливаем. Рано или поздно будет разворот. Каждый шаг усиления проводится с удвоением лота, поэтому после разворота последняя убыточная позиция по TakeProfit закрывает все с общим положительным результатом. Дальше начинаем сначала, опять открываемся с минимальным лотом.

Для работы с этим советником необходим достаточный исходный депозит, иначе средств на все необходимые шаги может не хватить.


Результат тестирования в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков", EURUSD M30, начальный депозит 100000, период с 2016.01.08 по 2016.11.17, оптимизация не проводилась:

Frank Ud Tester


RT Scalper RT Scalper

Реал-тайм индикатор, предназначенный для скальперской торговли на ФОРТС.

Fractal_WPR Fractal_WPR

Фрактальный Larry Williams' Percent Range.

CrossMA CrossMA

Пересечение двух iMA, MA. Используется индикатор iATR.

iBarShift_MT5 iBarShift_MT5

Вариант функции iBarShift для MetaTrader 5, принимает параметр типа datetime — время открытия бара, индекс которого нужно узнать.