Positions Info Panel - indicador para MetaTrader 5
Indicador en forma de panel. Muestra la dirección final de la posición: el tamaño del lote total y una flecha hacia arriba o hacia abajo.
La principal esfera de aplicación son las cuentas de cobertura, cuando se han abierto muchas posiciones en direcciones opuestas y con diferente volumen. El panel muestra el volumen total de la posición solo del símbolo en cuyo gráfico se ha fijado este panel.
Ejemplo
Tenemos estas posiciones abiertas:
De esta forma, la posición total de AUDUSD es: sell 0.02 + buy 0.05 = buy 0.03:
De forma análoga, la posición total de EURUSD, será: sell 0.01 + buy 0.05 = buy 0.04:
Y la posición total de USDJPY, será igual a: buy 0.06 + sell 0.03 + sell 0.05 = sell 0.02:
Consejo:
Coloque el indicador Positions Info Panel en el gráfico, guarde la plantilla del gráfico (pulse el botón derecho del ratón sobre el gráfico -> Plantillas -> Guardar plantilla) con el nombre default.tpl, y al abrir un nuevo gráfico, el panel Positions Info Panel ya se encontrará en el gráfico.
