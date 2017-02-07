请观看如何免费下载自动交易
Frank Ud - MetaTrader 5EA
Vladimir Karputov
2528
-
思路提供者 — rsi, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
仅工作在对冲帐户。马丁, 马丁格尔。当亏损时手数翻倍。
它一开始用最小手数打开两个相对的仓位。并立即设置持仓的 "TakeProfit" 和 "StopLoss" 价位。
它们当中之一盈利了, 当然与此同时另一笔亏损了。盈利仓位由止盈平仓, 亏损仓位会在距离价格 "Step" 的位置加仓。如果走势在相同方向上延续, 则再次加仓。或早或晚将会逆转。每次加仓按照手数翻倍执行, 因此在逆转后, 最后一笔仓位将会达到止盈, 并挽回一切损失, 最终达到正面结果。然后一切从头开始, 用最小手数开单。
使用此 EA 交易需要足够大的本金, 否则可能没有足够的资金用于必要的加仓。
测试结果是在 "基于实际即时报价的每笔报价" 模式, EURUSD M30, 初始本金 - 100000, 区间自 2016.01.08 到 2016.11.17, 未采用优化:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16932
