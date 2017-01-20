CodeBaseSecciones
Fractal_RSI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Fractal_RSI.mq5 (29.45 KB) ver
Autor real: jppoton@yahoo.com

Relative Strength Index fractal. Para ver la descripción completa, entre en el blog del autor.

Fig. 1. Indicador Fractal_RSI

Fig. 1. Indicador Fractal_RSI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16929

