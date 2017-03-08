コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Frank Ud - MetaTrader 5のためのエキスパート

アイデアの著者 — rsi, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

ヘッジ勘定でのみ動作します。Martin, martingale. 損失のロットを2倍にします。 

それは最小ロットで2つの反対方向のポジションを開くことから始まります。ポジションの"TakeProfit" 及び "StopLoss" レベルは即時設定されます。 

それらのうちの1つは有益になりますが、もう1つにはもちろん損失が伴います。有益なものはTakeProfitによって決済され、損失が伴うものは価格からの"Step"で強化されます。動きが同じ方向に続く場合は、もう一度強化します。逆転は遅かれ早かれ起こります。強化の各ステップは、ロットを二倍にすることによって行われるため、逆転後、最後の負けポジションはTakeProfitに到達し、すべてを正の結果でカバーします。その後、すべてが最初から始まり、最小限のロットで注文を出します。

このエキスパートアドバイザーとの作業には、十分に多額の預金が必要です。そうでなければ、すべての必要なステップで十分な資金がないかもしれません。  


「Every tick based on real ticks（実ティックに基づく全ティック）」モード、EURUSD M30、初期預金 - 100000、2016.01.08から2016.11.17までの期間、最適化なしでのテストの結果、：

Frank Ud テスター


