Autor da ideia — rsi, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Apenas para trabalhar em contas de cobertura! Martin martingale. Dobrando o lote durante o drawdown.

No início, são abertas duas posições opostas com um lote mínimo. Para as posições, são definidos imediatamente os níveis "TakeProfit" e "StopLoss".

Uma delas torna-se rentável, enquanto a segunda, naturalmente, não-rentável. A rentável é fechada segundo Take-Profit, e fortalecemos a não-rentável depois de um certo incremento "Step". Se o movimento continuar na mesma direção, fortalecemos novamente. Mais cedo ou mais tarde haverá uma reversão. Cada incremento do fortalecimento é realizado com uma duplicação do lote, por isso, após a reversão, a última posição não-rentável de acordo com o Take-Profit fecha todas com um resultado global positivo. Em seguida, começamos do zero, novamente abrimos com um lote mínimo.

Para trabalhar com este Expert Advisor, é preciso um depósito inicial suficiente, caso contrário, os fundos para todos os incrementos necessários não podem ser suficientes para todos os incrementos necessários.





Teste no modo "Cada tick baseado em ticks reais", de 2016.01.08 a 2016.11.17, saldo inicial 100 000, EURUSD M30, sem otimização preliminar:







