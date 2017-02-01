CodeBaseSeções
Frank Ud - expert para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1296
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — rsi, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Apenas para trabalhar em contas de cobertura! Martin martingale. Dobrando o lote durante o drawdown. 

No início, são abertas duas posições opostas com um lote mínimo. Para as posições, são definidos imediatamente os níveis "TakeProfit" e "StopLoss". 

Uma delas torna-se rentável, enquanto a segunda, naturalmente, não-rentável. A rentável é fechada segundo Take-Profit, e fortalecemos a não-rentável depois de um certo incremento "Step". Se o movimento continuar na mesma direção, fortalecemos novamente. Mais cedo ou mais tarde haverá uma reversão. Cada incremento do fortalecimento é realizado com uma duplicação do lote, por isso, após a reversão, a última posição não-rentável de acordo com o Take-Profit fecha todas com um resultado global positivo. Em seguida, começamos do zero, novamente abrimos com um lote mínimo.

Para trabalhar com este Expert Advisor, é preciso um depósito inicial suficiente, caso contrário, os fundos para todos os incrementos necessários não podem ser suficientes para todos os incrementos necessários.  


Teste no modo "Cada tick baseado em ticks reais", de 2016.01.08 a 2016.11.17, saldo inicial 100 000, EURUSD M30, sem otimização preliminar:

Frank Ud Tester


Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16932

Positions Info Panel Positions Info Panel

Indicador sob a forma de painel. Exibe a direção final da posição: o tamanho do lote final e uma seta para cima ou para baixo.

Fractal_RSI Fractal_RSI

Relative Strength Index fractal.

Fractal_RSI_HTF Fractal_RSI_HTF

Indicador Fractal_RSI com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 Exp_AdaptiveCGOscillator_X2

Sistema de negociação de tendência Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 plotado com base nos sinais de dois indicadores AdaptiveCGOscillator.