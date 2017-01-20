Mira cómo descargar robots gratis
Fractal_MA - indicador para MetaTrader 5
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Autor real: jppoton@yahoo.com
Media móvil fractal con indicación de su último valor mediante una marca de precio. Para ver la descripción completa, entre en el blog del autor.
Fig. 1. Indicador Fractal_MA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16928
