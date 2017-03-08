パネルの形の指標結果のロットサイズと上下の矢印が表示されます。

主な用途はヘッジ勘定で、異なる数量を持つ複数のポジションが反対方向に開いているときです。パネルには、パネルが取り付けられているチャートの銘柄のみの結果的なポジションの数量が表示されます。

例

このようなポジションが存在します：





したがって、AUDUSDでの結果的なポジション：売0.02 +買0.05 =買0.03：

同様に、EURUSDでのポジション：売0.01 +買0.05 =買0.04：





USDJPYでのポジション：買0.06 + 売0.03 + 売0.05 = 売0.02：

ポジション情報パネル指標をチャートに接続し、チャートテンプレート（チャート - >テンプレート - >テンプレート保存を右クリック）をdefault.tplという名前で保存します。その後、新しいチャートを開くたびに、ポジション情報パネルが既にチャート上に表示されます。