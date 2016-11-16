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Positions Info Panel - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор в виде панели. Выводит итоговое направление позиции: размер итогового лота и стрелку вверх или вниз.
Основная область применения — на hedge счетах, когда открыто много разнонаправленных позиций разного объёма. Панель отображает итоговый объём позиции только того символа, на графике которого эта панель прикреплена.
Пример
Имеем такие открытые позиции:
Таким образом, итоговая позиция по AUDUSD: sell 0.02 + buy 0.05 = buy 0.03:
Аналогично итоговая позиция по EURUSD будет: sell 0.01 + buy 0.05 = buy 0.04:
И итоговая позиция по USDJPY будет равна: buy 0.06 + sell 0.03 + sell 0.05 = sell 0.02:
Совет:
Прикрепите индикатор Positions Info Panel на график, сохраните шаблон графика (правый клик мышкой на графике -> Шаблоны -> Сохранить шаблон) под именем default.tpl — и при открытии нового графика панель Positions Info Panel уже будет находиться на графике.
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