Индикатор в виде панели. Выводит итоговое направление позиции: размер итогового лота и стрелку вверх или вниз.

Основная область применения — на hedge счетах, когда открыто много разнонаправленных позиций разного объёма. Панель отображает итоговый объём позиции только того символа, на графике которого эта панель прикреплена.

Пример

Имеем такие открытые позиции:





Таким образом, итоговая позиция по AUDUSD: sell 0.02 + buy 0.05 = buy 0.03:

Аналогично итоговая позиция по EURUSD будет: sell 0.01 + buy 0.05 = buy 0.04:





И итоговая позиция по USDJPY будет равна: buy 0.06 + sell 0.03 + sell 0.05 = sell 0.02:

Прикрепите индикатор Positions Info Panel на график, сохраните шаблон графика (правый клик мышкой на графике -> Шаблоны -> Сохранить шаблон) под именем default.tpl — и при открытии нового графика панель Positions Info Panel уже будет находиться на графике.