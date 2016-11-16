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Индикаторы

Positions Info Panel - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
3844
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\MyInd\Positions Info\
Positions_Info_Panel.mq5 (5.34 KB) просмотр
Positions_Info_Panel_Dialog.mqh (12.77 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Индикатор в виде панели. Выводит итоговое направление позиции: размер итогового лота и стрелку вверх или вниз.

Основная область применения — на hedge счетах, когда открыто много разнонаправленных позиций разного объёма. Панель отображает итоговый объём позиции только того символа, на графике которого эта панель прикреплена. 

Пример

Имеем такие открытые позиции:

Positons

Таким образом, итоговая позиция по AUDUSD: sell 0.02 + buy 0.05 = buy 0.03:

AUDUSD 

Аналогично итоговая позиция по EURUSD будет: sell 0.01 + buy 0.05 = buy 0.04:

EURUSD

И итоговая позиция по USDJPY будет равна: buy 0.06 + sell 0.03 + sell 0.05 = sell 0.02:

USDJPY 

Совет:

Прикрепите индикатор Positions Info Panel на график, сохраните шаблон графика (правый клик мышкой на графике -> Шаблоны -> Сохранить шаблон) под именем default.tpl — и при открытии нового графика панель Positions Info Panel уже будет находиться на графике.

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