面板形式的指标。显示持仓方向结果: 结果手数和向上或向下箭头。

主要应用领域是对冲帐户, 当不同方向有多笔持仓, 且交易量不同时。面板仅显示所附图表品种的持仓交易量结果。

例如

存在这种持仓:





所以, AUDUSD 的持仓结果: 空头 0.02 + 多头 0.05 = 多头 0.03:

类似地, EURUSD 的持仓结果将是: 空头 0.01 + 多头 0.05 = 多头 0.04:





而 USDJPY 的持仓结果将是: 多头 0.06 + 空头 0.03 + 空头 0.05 = 空头 0.02:

将持仓信息面板指标附加到图表, 将图表模板保存 (右键单击图表 -> 模板 -> 保存模板) 在名称 default.tpl 下。之后, 每当您打开一个新的图表, 持仓信息面板即会呈现在图表上。