Indikatoren

Positions Info Panel - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1319
(25)
Veröffentlicht:
\MQL5\Indicators\MyInd\Positions Info\
Positions_Info_Panel.mq5 (5.34 KB) ansehen
Positions_Info_Panel_Dialog.mqh (12.77 KB) ansehen
Ein Indikator, realisiert als Panel. Der Indikator zeigt die resultierende Richtung der Position an: die resultierende Lotgröße und einen Pfeil nach oben oder nach unten.

Der Indikator wird vorwiegend auf Hedgekonten angewandt, wenn viele gegenläufige Positionen verschiedener Größen eröffnet sind. Das Panel zeigt die resultierende Positionsgröße des Symbols an, dessen Chart das Panel hinzugefügt ist. 

Beispiel

Wir haben die folgenden offene Positionen:

Positons

Die resultierende Position auf AUDUSD: sell 0.02 + buy 0.05 = buy 0.03:

AUDUSD 

Die resultierende Position auf EURUSD: sell 0.01 + buy 0.05 = buy 0.04:

EURUSD

Die resultierende Position auf USDJPY: buy 0.06 + sell 0.03 + sell 0.05 = sell 0.02:

USDJPY 

Tipp:

Hängen Sie den Positions Info Panel Indikator an einen Chart an, speichern Sie die Chartvorlage (rechter Mausklick auf dem Chart -> Vorlagen -> Vorlage speichern) unter dem Namen default.tpl — und wenn Sie einen neuen Chart eröffnen, wird das Positions Info Panel bereits auf dem Chart sein.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16931

