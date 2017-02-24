und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Positions Info Panel - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Indikator, realisiert als Panel. Der Indikator zeigt die resultierende Richtung der Position an: die resultierende Lotgröße und einen Pfeil nach oben oder nach unten.
Der Indikator wird vorwiegend auf Hedgekonten angewandt, wenn viele gegenläufige Positionen verschiedener Größen eröffnet sind. Das Panel zeigt die resultierende Positionsgröße des Symbols an, dessen Chart das Panel hinzugefügt ist.
Beispiel
Wir haben die folgenden offene Positionen:
Die resultierende Position auf AUDUSD: sell 0.02 + buy 0.05 = buy 0.03:
Die resultierende Position auf EURUSD: sell 0.01 + buy 0.05 = buy 0.04:
Die resultierende Position auf USDJPY: buy 0.06 + sell 0.03 + sell 0.05 = sell 0.02:
Tipp:
Hängen Sie den Positions Info Panel Indikator an einen Chart an, speichern Sie die Chartvorlage (rechter Mausklick auf dem Chart -> Vorlagen -> Vorlage speichern) unter dem Namen default.tpl — und wenn Sie einen neuen Chart eröffnen, wird das Positions Info Panel bereits auf dem Chart sein.
