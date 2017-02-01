Participe de nossa página de fãs
Positions Info Panel - indicador para MetaTrader 5
Indicador sob a forma de painel. Exibe a direção final da posição: o tamanho do lote final e uma seta para cima ou para baixo.
A principal área de aplicação abrange as contas de cobertura, quando estão abertas muitas posições divergentes de volume diferente. O painel exibe apenas o volume final da posição do símbolo ao qual este painel está ligado, no gráfico.
Exemplo
Temos as seguintes posições abertas:
Assim, a posição final no par AUDUSD: sell 0.02 + buy 0.05 = buy 0.03:
De maneira semelhante, a posição final no par EURUSD será: sell 0.01 + buy 0.05 = buy 0.04:
E posição final no par USDJPY será igual a: buy 0.06 + sell 0.03 + sell 0.05 = sell 0.02:
Dica:
Anexe o indicador Positions Info Panel no gráfico, salve o modelo do gráfico (clique direito sobre o gráfico -> Modelos -> Salvar modelo) sob o nome default.tpl, assim, após abrir o novo gráfico, o painel Positions Info Panel já estará no gráfico.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16931
