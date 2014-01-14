ReverseSymbol (Inversa del símbolo)

El indicador permite trabajar escogiendo entre el tiempo real del instrumento financiero o su simétrica (1/X).

A este instrumento financiero invertido se le pueden aplicar indicadores técnicos y personalizados si estan preparados para ello.

Parámetros de entrada:



input color BidColor=Red; input ENUM_LINE_STYLE BidStyle= STYLE_SOLID ; input int IndicatorDigits= 3 ; input double ratio= 1.0

El último parámetro de entrada ratio es sólo un factor, por el cual deben multiplicarse los parámetros recibidos de las velas para que sus valores se ajustan al rango de percepción normal. Por ejemplo, puede no ser conveniente observar el precio de un activo financiero en un rango de 0.001. Si se multiplica este valor por 1000, entonces el valor final y sus cambios pueden ser analizados más fácilmente.