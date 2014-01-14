CodeBaseSecciones
ReverseSymbol (Inversa del símbolo) - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador permite trabajar escogiendo entre el tiempo real del instrumento financiero o su simétrica (1/X).

A este instrumento financiero invertido se le pueden aplicar indicadores técnicos y personalizados si estan preparados para ello.

ReverseSymbol (Inversa del símbolo)

Parámetros de entrada:

//+-----------------------------------+
//|Parámetros de entrada del indicador|
//+-----------------------------------+
input color BidColor=Red;                 // color de la línea Bid
input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID; // estilo de línea Bid
input int IndicatorDigits=3;             // exactitud a mostrar en el indicador
input double ratio=1.0                   // factor de compensación

El último parámetro de entrada ratio es sólo un factor, por el cual deben multiplicarse los parámetros recibidos de las velas para que sus valores se ajustan al rango de percepción normal. Por ejemplo, puede no ser conveniente observar el precio de un activo financiero en un rango de 0.001. Si se multiplica este valor por 1000, entonces el valor final y sus cambios pueden ser analizados más fácilmente.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/643

