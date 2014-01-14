Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ReverseSymbol (Inversa del símbolo) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1285
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador permite trabajar escogiendo entre el tiempo real del instrumento financiero o su simétrica (1/X).
A este instrumento financiero invertido se le pueden aplicar indicadores técnicos y personalizados si estan preparados para ello.
Parámetros de entrada:
//+-----------------------------------+ //|Parámetros de entrada del indicador| //+-----------------------------------+ input color BidColor=Red; // color de la línea Bid input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID; // estilo de línea Bid input int IndicatorDigits=3; // exactitud a mostrar en el indicador input double ratio=1.0 // factor de compensación
El último parámetro de entrada ratio es sólo un factor, por el cual deben multiplicarse los parámetros recibidos de las velas para que sus valores se ajustan al rango de percepción normal. Por ejemplo, puede no ser conveniente observar el precio de un activo financiero en un rango de 0.001. Si se multiplica este valor por 1000, entonces el valor final y sus cambios pueden ser analizados más fácilmente.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/643
La clase CADXOnArray está diseñada para calcular los valores de Average Directional Movement Index (ADX, Índice de Movimiento Direccional Medio) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.MACD_with_Crossing
Variación sobre el tema MACD, usando las barras de color como señales de entrada y salida.
Cuadrícula vertical tiempo de un día.DT-Pirson
El indicador de volatilidad