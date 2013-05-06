CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MACD_with_Crossing - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4145
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

mladen

Вариация на тему MACD, с использованием цветных баров в качестве сигналов входа и выхода. Цвет облака MACD соответствует направлению тренда.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 20.07.2008.

Рис.1 Индикатор MACD_with_Crossing

Рис.1 Индикатор MACD_with_Crossing

DT-Pirson DT-Pirson

Индикатор волатильности

SSL SSL

Семафорный, сигнальный индикатор с использованием двух мувингов, выполненный в NRTR виде

SSL_Channel_Chart SSL_Channel_Chart

Вариант индикатора SSL, выполненного в виде канала и представленного цветным облаком, с подачей алертов при изменении направления тренда

DayBorders DayBorders

Индикатор строит границы предыдущего календарного дня для торговли по Ларри Вильямсу