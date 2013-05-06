Реальный автор:

mladen

Вариация на тему MACD, с использованием цветных баров в качестве сигналов входа и выхода. Цвет облака MACD соответствует направлению тренда.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 20.07.2008.

Рис.1 Индикатор MACD_with_Crossing