O autor do artigo:
mladen
Variação sobre o tema MACD, usando barras coloridas como sinais de entrada e de saída. A cor da nuvem corresponde à direção da tendência.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 20.07.2008.
Fig.1 Indicador MACD_with_Crossing
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1691
