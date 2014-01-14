CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MACD_with_Crossing - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4089
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O autor do artigo:

mladen

Variação sobre o tema MACD, usando barras coloridas como sinais de entrada e de saída. A cor da nuvem corresponde à direção da tendência.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 20.07.2008.

Fig.1 Indicador MACD_with_Crossing

Fig.1 Indicador MACD_with_Crossing

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1691

UltraCCI UltraCCI

Este indicador se baseia no CCI (Commodity Channel Index) e na análise da direção da tendência de suas múltiplas linhas de sinais.

SSL_Channel_Chart SSL_Channel_Chart

Uma variante do indicador SSL idealizada sob a forma de canal e representada como uma nuvem colorida cheia de alertas quando o sentido da tendência altera.

BBSqueeze BBSqueeze

Oscilador simétrico não normalizado com base no algoritmo de regressão linear com o indicador de força de tendência mais simples.

Ultra Momentum Ultra Momentum

Este indicador se baseia no Momentum e na análise de suas múltiplas linhas de sinais.