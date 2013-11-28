请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MACD_with_Crossing - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2682
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
mladen
此为 MACD 变种, 使用彩色柱线作为入场、出场信号。MACD 云的颜色与趋势的方向相对应。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 20.07.2008.
图例.1 MACD_with_Crossing 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1691
Exp_MUV_NorDIFF_Cloud
交易系统使用 XMUV 和 MUV_NorDIFF_Cloud 指标。MUV_Cloud
本快速趋势指标以两条归一化 XMUV 移动均线为基础绘制。
EntropyMath
此熵指标以 MACD 彩色直方图形式执行。BBflat_sw
布林线指标的简单解释，显示在分离窗口中。