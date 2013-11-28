真实作者:

mladen

此为 MACD 变种, 使用彩色柱线作为入场、出场信号。MACD 云的颜色与趋势的方向相对应。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 20.07.2008.

图例.1 MACD_with_Crossing 指标