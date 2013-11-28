代码库部分
MACD_with_Crossing - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

mladen

此为 MACD 变种, 使用彩色柱线作为入场、出场信号。MACD 云的颜色与趋势的方向相对应。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 20.07.2008.

图例.1 MACD_with_Crossing 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1691

