und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MACD_with_Crossing - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1486
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
mladen
Eine Variation des MACD-Themas mit den farbigen Balken als Signale für Ein- und Ausstieg. Die Farbe der Wolke des Indikators korrespondiert mit der Trendrichtung.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 20.07.2008.
Abb.1 Der Indikator MACD_with_Crossing
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1691
Ein Signal-Indikator, der zwei gleitende Durchschnitte in NRTR-Form verwendetDT-Pirson
Der Volatilitäts-Indikator
Eine Variante des SSL-Indikators in Form eines Kanals und dargestellt als farbige Wolke und mit Warnungen, wenn sich die Richtung des Trends ändertDayBorders
Der Indikator zeichnet die Grenzen des Kalendertages für den Handel nach Larry Williams