Wirklicher Autor:

mladen

Eine Variation des MACD-Themas mit den farbigen Balken als Signale für Ein- und Ausstieg. Die Farbe der Wolke des Indikators korrespondiert mit der Trendrichtung.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 20.07.2008.

Abb.1 Der Indikator MACD_with_Crossing

