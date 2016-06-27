CodeBaseKategorien
MACD_with_Crossing - Indikator für den MetaTrader 5

Wirklicher Autor:

mladen

Eine Variation des MACD-Themas mit den farbigen Balken als Signale für Ein- und Ausstieg. Die Farbe der Wolke des Indikators korrespondiert mit der Trendrichtung.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 20.07.2008.

Fig.1 Der Indikator MACD_with_Crossing

Abb.1 Der Indikator MACD_with_Crossing

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1691

