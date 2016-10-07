コードベースセクション
MACD_with_Crossing - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

mladen

参入とエグジットのシグナルとして色付きの棒を使ったテーマMACDのバリエーション。MACDの雲の色はトレンドの方向に対応します。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年7月20日にコードベースで公開されました。

図1 MACD_with_Crossing指標

図1 MACD_with_Crossing指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1691

