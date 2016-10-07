無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MACD_with_Crossing - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
mladen
参入とエグジットのシグナルとして色付きの棒を使ったテーマMACDのバリエーション。MACDの雲の色はトレンドの方向に対応します。
この指標は初めにMQL4で実装され2008年7月20日にコードベースで公開されました。
図1 MACD_with_Crossing指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1691
