実際の著者：

mladen

参入とエグジットのシグナルとして色付きの棒を使ったテーマMACDのバリエーション。MACDの雲の色はトレンドの方向に対応します。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年7月20日にコードベースで公開されました。

図1 MACD_with_Crossing指標

