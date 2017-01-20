Autor de la idea — Glenn Bacon, autor del código mq5 — barabashkakvn.

Funciona basándose en el cruce de medias móviles.



El asesor Simple FX comercia automáticamente en el mercado Fórex con la ayuda de medias móviles.

Es posible cambiar para las medias móviles el periodo, el método y el tipo. También se pueden modificar los ajustes de las órdenes: el tamaño del lote, el deslizamiento y el número mágico. El asesor puede comerciar con cualquier pareja. El asesor Simple FX funciona mejor en el marco temporal de días (D1).

Versión más reciente del asesor Simple FX — simplefx2.mq4. En comparación con las versiones antiguas, se han introducido en ellas los siguientes cambios:

Se han añadido s/l y t/p modificables

Se ha corregido el error en el código de s/l y t/p



Ahora el asesor espera el primer cruce de MA

Si se usan s/l o t/p y la orden alcanza uno de estos niveles, el asesor espera el siguiente cruce de MA

Las variables importantes se guardan automáticamente en un archivo









El asesor es muy sencillo (el juego de palabras es premeditado). Cuando la media móvil corta se encuentra por encima de la larga, la tendencia se considera alcista. El asesor cierra las órdenes de venta (si existen) y abre una orden de compra. Cuando la media móvil corta se encuentra por debajo de la larga, la tendencia se considera bajista. El asesor cierra las posiciones de compra (si existen) y abre una orden de venta. De esta forma, el experto permanece en el mercado deslizándose arriba y abajo por las tendencias.

Las variables Stop_Loss y Take_Profit son opcionales, esto significa que sus valores pueden ser cero, pero el experto, aun así, comerciará correctamente. Si quiere controlar más el experto, puede cambiar uno o más valores. Por ejemplo, para que el experto abra las posiciones con un nivel de Take Profit a una distancia de 20 pips, solo tiene que indicar el valor 20 en el parámetro Take_Profit.