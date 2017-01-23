Autor da ideia — Glenn Bacon, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Trabalha nos cruzamento das médias móveis.



Expert Advisor Simple FX que negocia automaticamente no mercado Forex usando médias móveis.

O período, método e tipo das dois médias móveis podem ser alterados. Além disso, podem ser alteradas as configurações das ordens: tamanho do lote, derrapagem e número mágico. O Expert Advisor pode negociar com todos os pares. O Expert Advisor Simple FX funciona melhor no timeframe diário (D1).

Versão mais recente do Expert Advisor Simple FX, simplefx2.mq4. Em comparação com versões anteriores, tem as seguintes alterações:

Foram adicionados s/l e t/p editáveis

Foi corrigido o erro no código s/l e t/p



Agora o Expert Advisor aguarda o primeiro cruzamento da MA

Se são usados s/l ou t/p e a ordem atinge um deste níveis, o Expert Advisor fica esperando a próximo cruzamento da MA

As variáveis importantes são automaticamente salvas num arquivo









O Advisor é muito simples (trocadilho intencional). Quando a média móvel curta está acima da longa, a tendência é considerada alta. O Expert Advisor fecha as ordens de venda (se existirem) e abre uma ordem de compra. Quando a média móvel curta está abaixo da longa, a tendência é considerada baixa. O Expert Advisor fecha suas posições de compra (se existirem) e abre uma ordem de venda. Assim, o Expert Advisor permanece no mercado, deslizando sobre as tendências para cima e para baixo.

Variáveis ​​Stop_Loss e Take_Profit são opcionais, o que significa que embora seus valores possam ser deixados nulos, o Expert Advisor neste caso opera corretamente. Se você quiser controlar mais o Expert Advisor, você pode alterar um ou mais valores. Por exemplo, para que o Expert Advisor abra posições com nível Take Profit a uma distância de 20 pips, você só tem que definir o parâmetro 20 Take_Profit.