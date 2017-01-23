Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Simple FX - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 2142
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia — Glenn Bacon, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Trabalha nos cruzamento das médias móveis.
Expert Advisor Simple FX que negocia automaticamente no mercado Forex usando médias móveis.
O período, método e tipo das dois médias móveis podem ser alterados. Além disso, podem ser alteradas as configurações das ordens: tamanho do lote, derrapagem e número mágico. O Expert Advisor pode negociar com todos os pares. O Expert Advisor Simple FX funciona melhor no timeframe diário (D1).
Versão mais recente do Expert Advisor Simple FX, simplefx2.mq4. Em comparação com versões anteriores, tem as seguintes alterações:
- Foram adicionados s/l e t/p editáveis
- Foi corrigido o erro no código s/l e t/p
- Agora o Expert Advisor aguarda o primeiro cruzamento da MA
- Se são usados s/l ou t/p e a ordem atinge um deste níveis, o Expert Advisor fica esperando a próximo cruzamento da MA
- As variáveis importantes são automaticamente salvas num arquivo
O Advisor é muito simples (trocadilho intencional). Quando a média móvel curta está acima da longa, a tendência é considerada alta. O Expert Advisor fecha as ordens de venda (se existirem) e abre uma ordem de compra. Quando a média móvel curta está abaixo da longa, a tendência é considerada baixa. O Expert Advisor fecha suas posições de compra (se existirem) e abre uma ordem de venda. Assim, o Expert Advisor permanece no mercado, deslizando sobre as tendências para cima e para baixo.
Variáveis Stop_Loss e Take_Profit são opcionais, o que significa que embora seus valores possam ser deixados nulos, o Expert Advisor neste caso opera corretamente. Se você quiser controlar mais o Expert Advisor, você pode alterar um ou mais valores. Por exemplo, para que o Expert Advisor abra posições com nível Take Profit a uma distância de 20 pips, você só tem que definir o parâmetro 20 Take_Profit.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16877
Indicador Yaanna com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.EnvelopesATR_Cloud
Indicador padrão modificado de desvio de preço Envelopes, ele mostra os limites superior e inferior de desvio do preço a partir da MA, mas calculado com base na volatilidade média do mesmo instrumento de acordo com o indicador ATR.
Indicador padrão modificado Bollinger Bands® que mostra os limites superior e inferior de desvio do preço a partir da MA, mas calculado com base na volatilidade média do mesmo instrumento de acordo com o indicador ATR.EnvelopesATR_Cloud_HTF
Indicador EnvelopesATR_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.