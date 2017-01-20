CodeBaseSecciones
Indicadores

Yaanna_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
858
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Indicador Yaanna con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Yaanna.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Yaanna_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16874

EnvelopesATR_Cloud EnvelopesATR_Cloud

Indicador estándar de desviación de precio Envelopes perfeccionado, que muestra el límite superior e inferior de la desviación del precio con respecto a la МА, pero que se calcula teniendo en cuenta la volatilidad media del propio instrumento según el indicador ATR.

Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen

Sistema comercial Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen basado en el cambio de color del indicador ColorJFatl_Digit con rellenado según la tendencia.

Simple FX Simple FX

Funciona basándose en el cruce de medias móviles.

XMA_BBxATR_Cloud XMA_BBxATR_Cloud

Indicador estándar Bollinger Bands® perfeccionado, que muestra el límite superior e inferior de la desviación del precio con respecto a la МА, pero que se calcula teniendo en cuenta la volatilidad media del propio instrumento según el indicador ATR.