Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Yaanna_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 858
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Yaanna con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Yaanna.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador Yaanna_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16874
Indicador estándar de desviación de precio Envelopes perfeccionado, que muestra el límite superior e inferior de la desviación del precio con respecto a la МА, pero que se calcula teniendo en cuenta la volatilidad media del propio instrumento según el indicador ATR.Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen
Sistema comercial Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen basado en el cambio de color del indicador ColorJFatl_Digit con rellenado según la tendencia.
Funciona basándose en el cruce de medias móviles.XMA_BBxATR_Cloud
Indicador estándar Bollinger Bands® perfeccionado, que muestra el límite superior e inferior de la desviación del precio con respecto a la МА, pero que se calcula teniendo en cuenta la volatilidad media del propio instrumento según el indicador ATR.