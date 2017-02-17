コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

シンプルFX - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov
1334
(26)
アイデアの著者 — Glenn Bacon, author of the mq5 code — barabashkakvn.

このエキスパートアドバイザーは、移動平均の交差に基づいています。

シンプルFX EAは、移動平均を使ってForexを自動売買します。
MAは、カスタマイズ可能な期間、方法および種類を特徴とします。注文設定（ロットサイズ、スリッページ、マジックナンバー）も変更できます。EAはあらゆるペアで取引できます。最良の結果はD1でみられます。

Simple FXの最新版はsimplefx2.mq4です。それには以下の変更があります。

  • カスタマイズ可能なs/lとt/pを追加しました。
  • s/l及びt/pコ―ドを修正しました。
  • EAは最初のMA交差を待つようになりました。
  • 注文がs/lまたはt/pに達すると、EAは次のMA交差を待ちます。
  • 重要な変数は自動的にファイルに保存されます。


 

このEAはとてもシンプルです。ショートMAがロングMAを上回ると、動向は強気であると考えられます。EAは売り注文を（もしあれば）決済し、買い注文を出します。ショートMAがロングMAを下回ると、動向は弱気であると考えられます。EAは買い注文を（もしあれば）決済し、売り注文を出します。このように、EAは強気と弱気な動向を辿って市場に残ります。

Stop_Loss及びTake_Profit変数はオプションです。つまり、EA演算に影響を与えずに値をゼロのままにすることができます。EAの制御を強めたい場合には変更することができます。例えば、Take_Profitを20に設定した場合、EAは20ピップの決済指値でポジションを開きます。

Yaanna_HTF Yaanna_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むYaanna指標です。

EnvelopesATR_Cloud EnvelopesATR_Cloud

これは、価格偏差を測定するための修正されたエンベロープ指標です。ATR指標に従って銘柄の平均ボラティリティを考慮して計算されたМАからの価格偏差の上限と下限を表示します。

スイングライン - 拡張バージョン スイングライン - 拡張バージョン

拡張されたスイングライン指標です。

XMA_BBxATR_Cloud XMA_BBxATR_Cloud

これはATR指標に従って銘柄の平均ボラティリティを考慮し、計算されたМАからの価格偏差の上限と下限を表示するボリンジャーバンド®の修正版です。