アイデアの著者 — Glenn Bacon, author of the mq5 code — barabashkakvn.

このエキスパートアドバイザーは、移動平均の交差に基づいています。



シンプルFX EAは、移動平均を使ってForexを自動売買します。

MAは、カスタマイズ可能な期間、方法および種類を特徴とします。注文設定（ロットサイズ、スリッページ、マジックナンバー）も変更できます。EAはあらゆるペアで取引できます。最良の結果はD1でみられます。

Simple FXの最新版はsimplefx2.mq4です。それには以下の変更があります。

カスタマイズ可能なs/lとt/pを追加しました。

s/l及びt/pコ―ドを修正しました。



EAは最初のMA交差を待つようになりました。

注文がs/lまたはt/pに達すると、EAは次のMA交差を待ちます。

重要な変数は自動的にファイルに保存されます。









このEAはとてもシンプルです。ショートMAがロングMAを上回ると、動向は強気であると考えられます。EAは売り注文を（もしあれば）決済し、買い注文を出します。ショートMAがロングMAを下回ると、動向は弱気であると考えられます。EAは買い注文を（もしあれば）決済し、売り注文を出します。このように、EAは強気と弱気な動向を辿って市場に残ります。

Stop_Loss及びTake_Profit変数はオプションです。つまり、EA演算に影響を与えずに値をゼロのままにすることができます。EAの制御を強めたい場合には変更することができます。例えば、Take_Profitを20に設定した場合、EAは20ピップの決済指値でポジションを開きます。