シンプルFX - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1334
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
アイデアの著者 — Glenn Bacon, author of the mq5 code — barabashkakvn.
このエキスパートアドバイザーは、移動平均の交差に基づいています。
シンプルFX EAは、移動平均を使ってForexを自動売買します。
MAは、カスタマイズ可能な期間、方法および種類を特徴とします。注文設定（ロットサイズ、スリッページ、マジックナンバー）も変更できます。EAはあらゆるペアで取引できます。最良の結果はD1でみられます。
Simple FXの最新版はsimplefx2.mq4です。それには以下の変更があります。
- カスタマイズ可能なs/lとt/pを追加しました。
- s/l及びt/pコ―ドを修正しました。
- EAは最初のMA交差を待つようになりました。
- 注文がs/lまたはt/pに達すると、EAは次のMA交差を待ちます。
- 重要な変数は自動的にファイルに保存されます。
このEAはとてもシンプルです。ショートMAがロングMAを上回ると、動向は強気であると考えられます。EAは売り注文を（もしあれば）決済し、買い注文を出します。ショートMAがロングMAを下回ると、動向は弱気であると考えられます。EAは買い注文を（もしあれば）決済し、売り注文を出します。このように、EAは強気と弱気な動向を辿って市場に残ります。
Stop_Loss及びTake_Profit変数はオプションです。つまり、EA演算に影響を与えずに値をゼロのままにすることができます。EAの制御を強めたい場合には変更することができます。例えば、Take_Profitを20に設定した場合、EAは20ピップの決済指値でポジションを開きます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16877
