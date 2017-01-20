Indicador estándar Bollinger Bands® perfeccionado, que muestra el límite superior e inferior de la desviación del precio con respecto a la МА, pero que se calcula teniendo en cuenta la volatilidad media del propio instrumento según el indicador ATR. El corredor interno del indicador de color MintCream es el canal Bollinger Bands, los límites verde claro y rosa claro se forman por la desviación ATR con respecto a este canal.







input uint ATR_Period= 14 ;

input double ATR_Ratio= 2.0 ;

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_;

input uint XLength= 100 ;

input int XPhase= 15 ;





input double BandsDeviation= 2.0 ;

input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;

input int Shift= 0 ;

input int PriceShift= 0 ;



input color Upper_color2= clrLime ;

input color Upper_color1= clrMediumSeaGreen ;

input color Middle_color= clrMediumPurple ;

input color Lower_color1= clrRed ;

input color Lower_color2= clrMagenta ;



El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador XMA_BBxATR_Cloud