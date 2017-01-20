Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XMA_BBxATR_Cloud - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 845
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador estándar Bollinger Bands® perfeccionado, que muestra el límite superior e inferior de la desviación del precio con respecto a la МА, pero que se calcula teniendo en cuenta la volatilidad media del propio instrumento según el indicador ATR. El corredor interno del indicador de color MintCream es el canal Bollinger Bands, los límites verde claro y rosa claro se forman por la desviación ATR con respecto a este canal.
//| PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR |
//+----------------------------------------------+
input uint ATR_Period=14; //periodo de ATR
input double ATR_Ratio=2.0; //multiplicador ATR
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; //método de promediación
input uint XLength=100; //profundidad de la promediación
input int XPhase=15; //parámetro de la primera promediación,
//---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso;
//---- para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
input double BandsDeviation=2.0; //desviación
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//constante de precio
input int Shift=0; // desplazamiento del indicador en horizontal en barras
input int PriceShift=0; // desplazamiento del indicador en vertical en puntos
//---- colores de las marcas de precio
input color Upper_color2=clrLime;
input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color Middle_color=clrMediumPurple;
input color Lower_color1=clrRed;
input color Lower_color2=clrMagenta;
//+----------------------------------------------+
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador XMA_BBxATR_Cloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16881
Funciona basándose en el cruce de medias móviles.Yaanna_HTF
Indicador Yaanna con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador EnvelopesATR_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_Bezier_ReOpen
Sistema comercial Exp_Bezier_ReOpen basado en el cambio de color del indicador Bezier con rellenado según la tendencia.