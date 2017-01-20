Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
EnvelopesATR_Cloud - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 895
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Tor
Indicador estándar de desviación de precio Envelopes perfeccionado, que muestra el límite superior e inferior de la desviación del precio con respecto a la МА, pero que se calcula teniendo en cuenta la volatilidad media del propio instrumento según el indicador ATR. El corredor interno del indicador de color lavanda es el canal Envelopes, los límites verde claro y rosa claro se forman por la desviación ATR con respecto a este canal.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 19.10.2016.
Fig. 1. Indicador EnvelopesATR_Cloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16873
Sistema comercial Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen basado en el cambio de color del indicador ColorJFatl_Digit con rellenado según la tendencia.CCI_Histogram_Round
Oscilador CCI clásico, realizado en forma de historgrama, con redondeo de sus valores hasta el orden estándar.
Indicador Yaanna con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Simple FX
Funciona basándose en el cruce de medias móviles.