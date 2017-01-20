Autor real: Tor

Indicador estándar de desviación de precio Envelopes perfeccionado, que muestra el límite superior e inferior de la desviación del precio con respecto a la МА, pero que se calcula teniendo en cuenta la volatilidad media del propio instrumento según el indicador ATR. El corredor interno del indicador de color lavanda es el canal Envelopes, los límites verde claro y rosa claro se forman por la desviación ATR con respecto a este canal.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 19.10.2016.

Fig. 1. Indicador EnvelopesATR_Cloud