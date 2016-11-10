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Советники

Simple FX - эксперт для MetaTrader 5

RobinHood | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3334
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Glenn Bacon

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Работает на пересечении скользящих средних.

Советник Simple FX автоматически торгует на рынке Forex с помощью скользящих средних.

У двух скользящих средних могут быть изменены период, метод и тип. Также могут быть изменены настройки ордеров: размер лота, проскальзывание и магическое число. Советник может торговать на любых парах. Лучше всего советник Simple FX работает на дневном таймфрейме (D1).

Новейшая версия советника Simple FX — simplefx2.mq4. По сравнению со старшими версиями, в нее внесены следующие изменения:

  • Добавлены изменяемые s/l и t/p;
  • Исправлена ошибка в коде s/l и t/p;
  • Теперь советник дожидается первого пересечения MA;
  • Если используются s/l или t/p и ордер достигает одного из этих уровней, советник ждет следующего пересечения MA;
  • Важные переменные автоматически сохраняются в файл.

Simple FX

Советник очень прост (каламбур преднамеренный). Когда короткая скользящая средняя находится выше длинной, тренд считается бычьим. Советник закрывает ордеры на продажу (если они имеются) и открывает ордер на покупку. Когда короткая скользящая средняя находится ниже длинной, тренд считается медвежьим. Советник закрывает свои позиции на покупку (если имеются) и открывает ордер на продажу. Таким образом эксперт остается в рынке, скользя по трендам вверх и вниз.

Переменные Stop_Loss и Take_Profit опциональны, это означает, что их значения могут быть оставлены нулевыми, но эксперт при этом будет торговать корректно. Если вы хотите больше контролировать эксперта, вы можете поменять одно или более значений. Например, чтобы эксперт открывал позиции с уровнем Take Profit на расстоянии в 20 пипсов, надо всего лишь установить значение 20 параметра Take_Profit.

Fibo iSAR Fibo iSAR

Советник использует уровни Фибоначчи и индикатор "iSAR" - Parabolic Stop and Reverse system. Торговля при помощи BuyLimit и SellLimit ордеров.

Yaanna_HTF Yaanna_HTF

Индикатор Yaanna с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Opening and Сlosing on time v2 Opening and Сlosing on time v2

Открытие и закрытие в определенное время, при этом сравниваются два индикатора iMA с разными периодами. Открытие происходит заданным объёмом и на заданном символе. Выставление Stop Loss и Take Profit. Есть выбор типа позиции: "Buy" или "Sell".

EnvelopesATR_Cloud_HTF EnvelopesATR_Cloud_HTF

Индикатор EnvelopesATR_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.