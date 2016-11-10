Автор идеи: Glenn Bacon

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Работает на пересечении скользящих средних.

Советник Simple FX автоматически торгует на рынке Forex с помощью скользящих средних.

У двух скользящих средних могут быть изменены период, метод и тип. Также могут быть изменены настройки ордеров: размер лота, проскальзывание и магическое число. Советник может торговать на любых парах. Лучше всего советник Simple FX работает на дневном таймфрейме (D1).

Новейшая версия советника Simple FX — simplefx2.mq4. По сравнению со старшими версиями, в нее внесены следующие изменения:

Добавлены изменяемые s/l и t/p;

Исправлена ошибка в коде s/l и t/p;

Теперь советник дожидается первого пересечения MA;

Если используются s/l или t/p и ордер достигает одного из этих уровней, советник ждет следующего пересечения MA;

Важные переменные автоматически сохраняются в файл.

Советник очень прост (каламбур преднамеренный). Когда короткая скользящая средняя находится выше длинной, тренд считается бычьим. Советник закрывает ордеры на продажу (если они имеются) и открывает ордер на покупку. Когда короткая скользящая средняя находится ниже длинной, тренд считается медвежьим. Советник закрывает свои позиции на покупку (если имеются) и открывает ордер на продажу. Таким образом эксперт остается в рынке, скользя по трендам вверх и вниз.

Переменные Stop_Loss и Take_Profit опциональны, это означает, что их значения могут быть оставлены нулевыми, но эксперт при этом будет торговать корректно. Если вы хотите больше контролировать эксперта, вы можете поменять одно или более значений. Например, чтобы эксперт открывал позиции с уровнем Take Profit на расстоянии в 20 пипсов, надо всего лишь установить значение 20 параметра Take_Profit.