EnvelopesATR_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
807
(18)
EnvelopesATR_Cloud.mq5 (28.16 KB) ver
EnvelopesATR_Cloud_HTF.mq5 (26.45 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Indicador EnvelopesATR_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador EnvelopesATR_Cloud.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador EnvelopesATR_Cloud_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16882

