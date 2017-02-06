请观看如何免费下载自动交易
Simple FX - MetaTrader 5EA
发布者:
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1523
- 等级:
-
已发布:
已更新:
创意作者 — Glenn Bacon, MQ5 代码作者 — barabashkakvn.
本 EA 交易基于移动平均的交叉。
Simple FX EA 使用移动平均做自动外汇交易。
移动平均有可以自定义的周期数、方法和类型，订单设置(手数大小，滑点和幻数)也可以修改。本EA可以交易任何货币对，在D1时段显示出最佳的结果。
最近的 Simple FX 版本是 simplefx2.mq4，它有以下修改:
- 增加可以自定义的止损和获利；
- 修正了止损和获利部分的代码.
- 现在，EA会等待第一次移动平均的交叉，
- 如果订单达到了止损或者获利，EA就等待下一次移动平均的交叉。
- 关键变量会自动保存到文件中。
该EA交易非常简单，当短期MA高于长期MA，就认为趋势是多头，EA会关闭卖出订单(如果有的话)并开启一个买入订单。当短期MA低于长期MA, 就认为趋势是空头，EA会关闭它的买入订单(如果有的话)并开启一个卖出订单。这样, EA就在多头和空头趋势中在市场上保持运行。
Stop_Loss 和 Take_Profit 变量是可选的，就是说它们的值可以保持为0，这不影响EA的运行。如果您想要更多控制EA，您可以修改它们。例如，您把 Take_Profit 设为 20, EA 就将以获利为 20 pips 进行建仓。
