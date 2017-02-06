创意作者 — Glenn Bacon, MQ5 代码作者 — barabashkakvn.

本 EA 交易基于移动平均的交叉。



Simple FX EA 使用移动平均做自动外汇交易。

移动平均有可以自定义的周期数、方法和类型，订单设置(手数大小，滑点和幻数)也可以修改。本EA可以交易任何货币对，在D1时段显示出最佳的结果。

最近的 Simple FX 版本是 simplefx2.mq4，它有以下修改:

增加可以自定义的止损和获利；

修正了止损和获利部分的代码.



现在，EA会等待第一次移动平均的交叉，

如果订单达到了止损或者获利，EA就等待下一次移动平均的交叉。

关键变量会自动保存到文件中。









该EA交易非常简单，当短期MA高于长期MA，就认为趋势是多头，EA会关闭卖出订单(如果有的话)并开启一个买入订单。当短期MA低于长期MA, 就认为趋势是空头，EA会关闭它的买入订单(如果有的话)并开启一个卖出订单。这样, EA就在多头和空头趋势中在市场上保持运行。

Stop_Loss 和 Take_Profit 变量是可选的，就是说它们的值可以保持为0，这不影响EA的运行。如果您想要更多控制EA，您可以修改它们。例如，您把 Take_Profit 设为 20, EA 就将以获利为 20 pips 进行建仓。