Simple FX - Experte für den MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 1175
Autor der Idee — Glenn Bacon, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.
Basiert auf der Kreuzung gleitender Durchschnitte.
Der Simple FX Expert Advisor handelt mithilfe gleitender Durchschnitte automatisch am Devisenmarkt.
Man kann die Periode, Methode und den Typ der zwei gleitenden Durchschnitten ändern. Darüber hinaus können auch die Einstellungen der Orders geändert werden, es geht um die Lotgröße, Slippage und Magic Number. Der Expert Advisor kann beliebige Währungspaare handeln. Am besten funktioniert der Simple FX EA im Tageszeitrahmen (D1).
Die aktuellste Version des Simple FX Expert Advisors — simplefx2.mq4. Es wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:
- Modifizierbare s/l und t/p hinzugefügt
- Fehler im s/l und t/p Code behoben
- Nun wartet der Expert Advisor auf die erste Kreuzung der Ma
- Wenn s/l oder t/p verwendet werden, und die Order eine der Ebenen erreicht, wartet der Expert Advisor auf die nächste Kreuzung der MA
- Wichtige Variablen werden automatisch in eine Datei gespeichert
Der Expert Advisor ist sehr einfach. Wenn der kurze MA oberhalb des langen liegt, gilt der Trend als bullish. Der EA schließt Verkaufsorders (wenn es solche gibt) und eröffnet eine Kauforder. Wenn der kurze MA unterhalb des langen liegt, gilt der Trend als bearish. Der EA schließt Kauforders (wenn vorhanden) und eröffnet eine Verkaufsorder. Auf diese Weise bleibt der EA auf dem Markt und gleitet nach bullishen und bearishen Trends.
Die Variablen Stop_Loss und Take_Profit sind optional, d.h. ihre Werte können auf Null bleiben, dies beeinflusst aber nicht den Handel des EAs. Wenn Sie den EA mehr kontrollieren möchten, können Sie einen oder mehrere Werte ändern. Zum Beispiel, damit der EA Positionen mit einem Take Profit von 20 Pips eröffnet, setzen Sie einfach den Parameter Take_Profit auf 20.
