Asesores Expertos

Scalpel EA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1018
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
Scalpel EA.mq5 (36.84 KB) ver
Autor de la idea — rob,

autor del código mq5 — barabashkakvn.

Máximo logrado en EURUSD M1 en el periodo de 2016.06.04 a 2016.11.04 (las zonas que provacan dudas en el asesor han sido marcadas).

Scalpel EA

 

 

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16825

