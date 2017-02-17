コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Scalpel EA - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1011
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイデアの著者 — rob, mq5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

最良の結果は、2016.06.04から2016.11.04までEURUSD M1で達成されました（疑わしいEAアルゴリズムのパッセージは強調表示されています）。

Scalpel EA

 

 

 

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16825

