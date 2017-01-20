CodeBaseSecciones
Aroon Indicator in new form - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Publicado:
aroon_1_1.mq5
El indicador Aroon es un indicador técnico que se usa para definir la tendencia, y que informa de que esta ha cambiado.

Consta de dos líneas:

  • una línea se llama "Aroon up", y mide la fuerza de la tendencia ascendente.
  • La segunda se llama "Aroon down", y mide la fuerza de la tendencia descendente.    
El indicador informa sobre el tiempo que puede ser necesario para alcanzar un precio determinado desde un punto inicial, y también sobre los máximos y mínimos en un periodo establecido en tanto por ciento del tiempo total. En el indicador se ha añadido la posibilidad de rellenar con colores, para facilitar la búsqueda del punto de cambio de tendencia.


Elder Auto Envelopes V2 Elder Auto Envelopes V2

Indicador "Envoltorios", que determina el tamaño del canal automáticamente mediante el cálculo de la desviación estándar en las últimas n barras.

Scalpel EA Scalpel EA

Scalpel EA - asesor para MetaTrader 5

Aroon on chart Aroon on chart

Versión del indicador Aroon "on-chart" (en el gráfico). Esta versión muestra una línea, barra/vela de color en el gráfico principal.

Exp_TralingStop Exp_TralingStop

El experto recoloca el stop-loss a la distancia del precio actual que se haya fijado en los ajustes del experto.