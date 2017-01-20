El indicador Aroon es un indicador técnico que se usa para definir la tendencia, y que informa de que esta ha cambiado.



Consta de dos líneas:



una línea se llama "Aroon up", y mide la fuerza de la tendencia ascendente.



La segunda se llama "Aroon down", y mide la fuerza de la tendencia descendente.

El indicador informa sobre el tiempo que puede ser necesario para alcanzar un precio determinado desde un punto inicial, y también sobre los máximos y mínimos en un periodo establecido en tanto por ciento del tiempo total. En el indicador se ha añadido la posibilidad de rellenar con colores, para facilitar la búsqueda del punto de cambio de tendencia.