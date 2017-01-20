Mira cómo descargar robots gratis
Aroon Indicator in new form - indicador para MetaTrader 5
El indicador Aroon es un indicador técnico que se usa para definir la tendencia, y que informa de que esta ha cambiado.
Consta de dos líneas:
- una línea se llama "Aroon up", y mide la fuerza de la tendencia ascendente.
- La segunda se llama "Aroon down", y mide la fuerza de la tendencia descendente.
