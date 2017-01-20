Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Elder Auto Envelopes V2 - indicador para MetaTrader 5
Los "envoltorios" o líneas de los canales se establecen paralelamente con una МА (con una МА lenta, si usted usa dos МА). Las dos líneas del canal deberán contener aproximadamente un 95% de todos los precios en los dos o tres últimos meses en el gráfico de días, y solo los extremos pueden salir de sus límites.
Las líneas del canal presentan atractivos objetivos de beneficio, la venta de posiciones largas cerca de la línea superior, y las posiciones de acompañamiento cortas, junto a la inferior.
Esta versión de los "Envoltorios" define automáticamente el tamaño del canal mediante los cálculos de la desviación estándar en las últimas n barras. El indicador ha sido desarrollado para cambiar el valor del máximo una vez a la semana (o una vez al mes en el gráfico semanal), esto lo hace adecuado incluso con los datos intradía (use el parámetro ‘Fixed channel size’ para cambiar entre modos).
