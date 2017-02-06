代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Scalpel EA - MetaTrader 5EA

ryaz | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1799
等级:
(24)
已发布:
已更新:
Scalpel EA.mq5 (36.84 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

创意的作者 — rob, mq5 代码作者 — barabashkakvn.

最佳结果来自 EURUSD M1 从 2016.06.04 到 2016.11.04 (有争议的EA算法过程是突出显示的).

Scalpel EA

 

 

 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16825

DVD Level DVD Level

本EA交易在价格达到整数分的时候会进行交易，例如， 1.39, 1.40 或者 1.41。

Exp_ZeroFillingStop Exp_ZeroFillingStop

本 EA 交易在利润达到预先定义的水平时会移动位置到盈亏平衡点。

Exp_TralingStop Exp_TralingStop

本 EA 交易把止损移动到预先定义的距离当前价格固定的距离点。

Exp_ReOpenPositions Exp_ReOpenPositions

本 EA 交易在仓位的利润点数超过 EA 输入参数中指定的固定阈值时会加仓。