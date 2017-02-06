请观看如何免费下载自动交易
Scalpel EA - MetaTrader 5EA
- Vladimir Karputov
- 1799
创意的作者 — rob, mq5 代码作者 — barabashkakvn.
最佳结果来自 EURUSD M1 从 2016.06.04 到 2016.11.04 (有争议的EA算法过程是突出显示的).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16825
DVD Level
本EA交易在价格达到整数分的时候会进行交易，例如， 1.39, 1.40 或者 1.41。Exp_ZeroFillingStop
本 EA 交易在利润达到预先定义的水平时会移动位置到盈亏平衡点。
Exp_TralingStop
本 EA 交易把止损移动到预先定义的距离当前价格固定的距离点。Exp_ReOpenPositions
本 EA 交易在仓位的利润点数超过 EA 输入参数中指定的固定阈值时会加仓。