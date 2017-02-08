CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Scalpel EA - Experte für den MetaTrader 5

ryaz | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1019
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Scalpel EA.mq5 (36.84 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee — rob,

Autor des MQL5 Codes — barabashkakvn.

Die besten Testergebnisse: EURUSD M1, Testperiode 2016.06.04-2016.11.04 (zweifelhafte Stellen des Algorithmus sind hervorgehoben).

Scalpel EA

 

 

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16825

DVD Level DVD Level

Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der Preis einen ganzen Cent erreicht, zum Beispiel, 1.39, 1.40 oder 1.41.

Exp_ZeroFillingStop Exp_ZeroFillingStop

Der Expert Advisor verschiebt eine Position zur Gewinnschwelle (Breakeven), wenn ein vordefinierter Gewinn erreicht ist.

Exp_TralingStop Exp_TralingStop

Der Expert Advisor verschiebt den Stop Loss Level vom aktuellen Preis um den in den Einstellungen festgelegten Abstand.

Exp_ReOpenPositions Exp_ReOpenPositions

Der Expert Advisor erhöht das Volumen einer offenen Position, wenn der Gewinn in Punkten vom letzten Trade den in den Eingabeparametern des Experten festgelegten Limit übersteigt.