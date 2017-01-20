CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Normalized MACD - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1319
Ranking:
(17)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Por muy útil que sea MACD, sigue faltándole una cosa: límites.

MACD es un indicador que no tiene límites, y con frecuencia no podemos determinar conforme a él si se ha alcanzado un máximo o un mínimo, cuán fuerte o débil es la tendencia, si se fortalece o si comienza a debilitarse. Esta versión es un intento de normalizar MACD en los límites conocidos, lo que nos permitiría lograr todo lo descrito anteriormente.

Al igual que sucede con los gradientes, si usted quiere ver solo los colores en la inclinación de la curva, configure el salto del color en 2.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16824

Normalized Velocity Normalized Velocity

Indicador normalizado Velocity, para cuyo dibujado se usa por defecto un gradiente de color.

RSI of MACD double RSI of MACD double

Versión RSI de MACD doble para MetaTrader 5.

Scalpel EA Scalpel EA

Scalpel EA - asesor para MetaTrader 5

Elder Auto Envelopes V2 Elder Auto Envelopes V2

Indicador "Envoltorios", que determina el tamaño del canal automáticamente mediante el cálculo de la desviación estándar en las últimas n barras.