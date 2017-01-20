Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Normalized MACD - indicador para MetaTrader 5
Por muy útil que sea MACD, sigue faltándole una cosa: límites.
MACD es un indicador que no tiene límites, y con frecuencia no podemos determinar conforme a él si se ha alcanzado un máximo o un mínimo, cuán fuerte o débil es la tendencia, si se fortalece o si comienza a debilitarse. Esta versión es un intento de normalizar MACD en los límites conocidos, lo que nos permitiría lograr todo lo descrito anteriormente.
Al igual que sucede con los gradientes, si usted quiere ver solo los colores en la inclinación de la curva, configure el salto del color en 2.
