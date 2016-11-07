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Scalpel EA - эксперт для MetaTrader 5

ryaz | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3264
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: rob,

автор MQ5-кода: barabashkakvn.

Максимум, чего удалось добиться на EURUSD M1 на периоде с 2016.06.04 по 2016.11.04 (участки, которые вызывают сомнение в алгоритме советника, отмечены).

Scalpel EA

EMA CROSS EMA CROSS

Пересечение двух iMA.

Exp_ZeroFillingStop Exp_ZeroFillingStop

Эксперт переводит позицию в безубыток, то есть ставит стоп-лосс на уровне цены открывания позиции при достижении ценой финансового актива количества пунктов прибыли, которое определяется входными параметрами эксперта.

Exp_TralingStop Exp_TralingStop

Эксперт производит перестановку стоплосса на фиксированное в настройках эксперта расстояние от текущей цены.

Waddah_Attar_Trend_Alert Waddah_Attar_Trend_Alert

Индикатор Waddah_Attar_Trend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.