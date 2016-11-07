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Scalpel EA - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: rob,
автор MQ5-кода: barabashkakvn.
Максимум, чего удалось добиться на EURUSD M1 на периоде с 2016.06.04 по 2016.11.04 (участки, которые вызывают сомнение в алгоритме советника, отмечены).
EMA CROSS
Пересечение двух iMA.Exp_ZeroFillingStop
Эксперт переводит позицию в безубыток, то есть ставит стоп-лосс на уровне цены открывания позиции при достижении ценой финансового актива количества пунктов прибыли, которое определяется входными параметрами эксперта.
Exp_TralingStop
Эксперт производит перестановку стоплосса на фиксированное в настройках эксперта расстояние от текущей цены.Waddah_Attar_Trend_Alert
Индикатор Waddah_Attar_Trend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.