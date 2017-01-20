Mira cómo descargar robots gratis
Normalized Velocity - indicador para MetaTrader 5
Se trata de un indicador Velocity normalizado. Por defecto, el indicador se dibuja con un gradiente de color.
Para desactivar el gradiente, configure un salto de color menor a 2. Para mostrar el color al cambiar la inclinación, configure el salto de color en 2, y todo lo que esté por encima de ello se dibujará con diferentes matices de gradiente de color.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16823
