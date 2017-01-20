CodeBaseSecciones
Indicadores

Normalized Velocity - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Se trata de un indicador Velocity normalizado. Por defecto, el indicador se dibuja con un gradiente de color.

Para desactivar el gradiente, configure un salto de color menor a 2. Para mostrar el color al cambiar la inclinación, configure el salto de color en 2, y todo lo que esté por encima de ello se dibujará con diferentes matices de gradiente de color.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16823

RSI of MACD double RSI of MACD double

Versión RSI de MACD doble para MetaTrader 5.

TTM Waves, v. 2.0 TTM Waves, v. 2.0

Otra versión más que dibuja las zonas en las que la inclinación corresponde a la tendencia.

Normalized MACD Normalized MACD

Esta versión es un intento de normalizar MACD en los límites conocidos.

Scalpel EA Scalpel EA

Scalpel EA - asesor para MetaTrader 5