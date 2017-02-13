CodeBaseSeções
Scalpel EA - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
3631
(24)
Autor da ideia — rob,

autor do código mq5 — barabashkakvn.

Máximo conseguido em EURUSD M1 no período de 2016.06.04 a 2016.11.04 (as áreas que causam dúvida no algoritmo do Expert Advisor são marcadas).

Scalpel EA

 

 

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16825

