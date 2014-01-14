CodeBaseSecciones
Cam_H2_H5_Historical - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador Camarilla dt Histórico modificado.

En resumen, la ecuación de Camarilla, tiene originalmente 8 y en versiones posteriores 10 niveles para el cálculo de los cuales se utilizan apertura, cierre, máximo y mínimo de la sesión anterior, así como una serie de recomendaciones de cómo operar con estos niveles. Los niveles se dividen en dos grupos. El primer grupo se construye por debajo del precio de cierre de ayer, indicado por la letra L (de "Low") y numerados del 1 al 5. Análogamente, el segundo grupo se construye por encima del precio de cierre de ayer, indicado por la letra H (efectivamente, de "High") y numerados del 1 al 5. Tenga en cuenta, que los niveles 1 y 2 tienen relativamente poca importancia y por lo tanto no se tienen en cuenta. Pero los niveles L5 y H5, en contraste, no deben ser excluidos de la consideración. 

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 24.07.2008.  

Fig.1 Indicador Cam_H2_H5_Historical

Fig.1 Indicador Cam_H2_H5_Historical

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1680

