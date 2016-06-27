und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Cam_H2_H5_Historical - Indikator für den MetaTrader 5
Ein modifizierter Camarilla dt Historical Indikator.
Eigentlich hat die Camarilla Gleichung ursprünglich 8 und in späteren Versionen 10 Ebenen, die für die Berechnung von Eröffnungs-, Schlusskursen, Maximum und Minimum des Vortages verwendet werden, sowie für eine Reihe von Empfehlungen, wie diese Ebenen zu handeln wären. Ebenen sind in zwei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe wird vom gestrigen Schlusskurs nach unten entwickelt; sie werden durch den Buchstaben " L " ("Low") und den Nummern 1 bis 5 gekennzeichnet. Analog wird die zweite Gruppe vom gestrigen Schlusskurs nach oben entwickelt, gekennzeichnet mit dem Buchstaben H (richtig, von "High") und den Nummern 1 bis 5. Bedenken Sie, die Ebenen 1 und 2 haben einen vergleichsweise kleinen Wert und sind deshalb aus der Betrachtung ausgeschlossen. Aber die Ebenen L5 und H5, im Gegensatz dazu, dürfen nicht von der Berücksichtigung ausgeschlossen werden.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 24.07.2008.
Abb.1 Der Indikator Cam_H2_H5_Historical
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1680
