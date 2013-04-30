CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Cam_H2_H5_Historical - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3111
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

 

Модифицированный индикатор Camarilla dt Historical.

Фактически, Camarilla Equation – это изначально 8, а в более поздних модификациях – 10 уровней, для вычисления которых используются открытие, закрытия, максимум и минимум вчерашней сессии, а также набор рекомендаций, как торговать, используя эти уровни. Уровни разбиты на две группы. Первая группа строится вниз от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой L (от “Low”) и нумеруется от 1 до 5. Аналогично, вторая группа уровней строится вверх от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой H (правильно, от “High“) и также нумеруется от 1 до 5. Заметим, что уровни 1 и 2 имеют сравнительно небольшое значение и потому часто исключаются из рассмотрения. А вот уровни L5 и H5, напротив, из рассмотрения исключать категорически нельзя. 

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.07.2008.  

Рис.1 Индикатор Cam_H2_H5_Historical

Рис.1 Индикатор Cam_H2_H5_Historical

 

AutoDayFibs AutoDayFibs

Индикатор автоматически рисует линии Фибоначчи по вчерашнему или сегодняшнему диапазону

ChannelZZ ChannelZZ

Канальный ЗигЗаг

SSL SSL

Семафорный, сигнальный индикатор с использованием двух мувингов, выполненный в NRTR виде

DT-Pirson DT-Pirson

Индикатор волатильности