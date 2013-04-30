Модифицированный индикатор Camarilla dt Historical.

Фактически, Camarilla Equation – это изначально 8, а в более поздних модификациях – 10 уровней, для вычисления которых используются открытие, закрытия, максимум и минимум вчерашней сессии, а также набор рекомендаций, как торговать, используя эти уровни. Уровни разбиты на две группы. Первая группа строится вниз от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой L (от “Low”) и нумеруется от 1 до 5. Аналогично, вторая группа уровней строится вверх от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой H (правильно, от “High“) и также нумеруется от 1 до 5. Заметим, что уровни 1 и 2 имеют сравнительно небольшое значение и потому часто исключаются из рассмотрения. А вот уровни L5 и H5, напротив, из рассмотрения исключать категорически нельзя.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.07.2008.

Рис.1 Индикатор Cam_H2_H5_Historical