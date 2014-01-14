Participe de nossa página de fãs
Cam_H2_H5_Historical - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
MrPip
Indicador Camarilla dt Historical modificado.
Na verdade, a Equação Camarilla tem originalmente 8 versões posteriores - 10 níveis para cada cálculo são usados para abrir, fechar, maximizar e minimizar a sessão de ontem, bem como um conjunto de recomendações quanto ao comércio com esses níveis.
Os níveis são divididos em dois grupos. O primeiro grupo é construído para baixo do preço fechado mais próximo de ontem, indicado pela letra L (de "Low") e numeradas de 1 a 5. Analogamente, o segundo grupo é construído para cima do preço fechado mais próximo de ontem, indicado pela letra H (você está certo, é de "High") e numeradas de 1 a 5. Observe que os níveis 1 e 2 têm um valor relativamente pequeno e portanto não são considerados. Mas os níveis L5 e H5, em contraste, não podem ser desconsiderados.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 24.07.2008.
Fig.1 Indicador Cam_H2_H5_Historical
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1680
