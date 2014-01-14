CodeBaseSecciones
Indicadores

ZigZag NK FiboFan - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1502
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Zig-zag permite construir Fibo fans en las dos últimas cumbres.

ZigZag NK FiboFan

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/607

