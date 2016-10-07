無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Cam_H2_H5_Historical - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 877
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
修正された Camarilla dt Historical 指標。
実際には、カマリリャ式は、計算に使われる元々8、その後は10、の始値、終値、昨日のセッションの高値と安値、ならびにこれらのレベルを使用して取引する方法の推奨のセットで使用されています。 レベルは2グループに分けられます。最初のグループは、昨日の終値の価格から下に構築されており、文字L（「低」）で示されて1から5に列挙されています。同じように、2番目のグループは昨日の終値の価格から上に構築されており、文字H（お察しのとおり「高」）で示されて1から5に列挙されています。レベル1及び2は比較的小さな値を持っているので考慮されていないことにお気づきください。しかし、レベルL5及びH5は、対照的に、考慮から除外されてはいけません。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年7月24日に公開されました。
図1 Cam_H2_H5_Historical指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1680
AutoDayFibs
この指標は昨日か今日の範囲で自動的にフィボナッチラインを描画します。Exp_MUV_NorDIFF_Cloud
XMUV及びMUV_NorDIFF_Cloud指標を使った取引システム