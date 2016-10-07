修正された Camarilla dt Historical 指標。

実際には、カマリリャ式は、計算に使われる元々8、その後は10、の始値、終値、昨日のセッションの高値と安値、ならびにこれらのレベルを使用して取引する方法の推奨のセットで使用されています。 レベルは2グループに分けられます。最初のグループは、昨日の終値の価格から下に構築されており、文字L（「低」）で示されて1から5に列挙されています。同じように、2番目のグループは昨日の終値の価格から上に構築されており、文字H（お察しのとおり「高」）で示されて1から5に列挙されています。レベル1及び2は比較的小さな値を持っているので考慮されていないことにお気づきください。しかし、レベルL5及びH5は、対照的に、考慮から除外されてはいけません。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年7月24日に公開されました。

図1 Cam_H2_H5_Historical指標