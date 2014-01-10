修改的 密党联盟历史(Camarilla dt Historical)指标.

事实上, Camariia 等式一开始有8个, 后期版本有10个, 使用前一日的开盘,收盘,最高,最低价计算的级别. 也有怎样使用这些级别进行交易的建议. 级别被分为两组. 第一组创建基于昨日收盘价下方, 用字目 L (来自 "Low")表示并且数字从 1 到 5. 类似地, 第二组基于昨日收盘价上方, 用字目H (是的, 来自 "High")表示并且数字从1 到 5. 注意, 级别1和2相对数值较小而排除在外. 但是级别 L5 和 H5, 相反, 一定不能被排除在外.

本指标于2008年7月24日首先使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 Cam_H2_H5_Historical 指标