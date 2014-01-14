CodeBaseSecciones
TrendValue - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1254
(25)
Autor real:

Ivan Kornilov

Un indicador de tendencia hecho como NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

El indicador es muy flexible, se puede configurar para diferentes tareas, por ejemplo, para recibir señales de salida del mercado, o puede ser combinado con otras señales de otros indicadores. Puede ser útil en la prevención de apertura de una posición en contra de una tendencia. Da señales antes del cruce de МА o MACD.

Los valores de los indicadores técnicos ATR son utizados en el indicador, es decir, se vuelve más sensible en las zonas planas, es muy conveniente cuando el mercado sale de esa zona bruscamente o se produce una ruptura. El indicador se establece por defecto en 5 minutos.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 25.02.2010.

Parámetros de entrada:
  • period - periodo de la media móvil;
  • shiftPercent - desplazamiento horizontal del indicador en porcentajes;
  • ATRPeriod - periodo del indicador ATR;
  • ATRSensitivity - sensibilidad de desplazamiento del ATR;
  • shift - desplazamiento horizontal del indicador en barras.

TrendValue

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/606

